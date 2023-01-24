Мир 24 января 2023, 16:45 Правительство Украины уличили в панических настроениях AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике на Украине piqsels

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Просьбы поставить ВСУ все более совершенное оружие со стороны президента Украины Владимира Зеленского к Западу свидетельствуют о панике в правительстве этой страны. К такому выводу пришел журналист издания Asia Times Стивен Брайен.

«Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу», — написал он.

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Брайен предположил, что основная часть готовящегося к отправке вооружения ВСУ применят для остановки серии неудач. Также автор материала пришел к выводу, что Зеленского беспокоит его будущее в случае победы России. Такое мнение журналист обосновал публичными сообщениями об аресте большого количества оппонентов украинского президента, а также о блокировке или давлении на оппозиционные СМИ.

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Автор материала сказал, что подобные действия не спасут Зеленского в случае, если в его стране осознают провалы ВСУ и местного правительства.