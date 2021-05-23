Миллиардер и филантроп Билл Гейтс закрывал глаза на грязные слухи о Джеффри Эппштейне в надежде на его обширные связи. Сооснователь компании Microsoft хотел получить Нобелевскую премию мира, поэтому пренебрег «репутационными рисками».

Об этом изданию DailyBeast на условиях анонимности сообщил сотрудник Фонда Гейтса. Миллиардер начал общаться с Эппшейтном в 2011 году, через три года после того, как финансиста признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Мелинда Гейтс знала, что это не более чем маневр для получения вожделенной премии, но категорически возражала.

Сотрудник фонда рассказал, что Гейтс хотел получить Нобелевскую премию мира больше всего на свете. Скорее всего, он был очень разочарован, когда «дружба» с Эппштейном не сработала.

В том, что Гейтс мог считать Эппштейна своим билетом на Нобелевскую премию, есть свои резоны. Финансист в свое время поддерживал отношения с финансовой элитой всего мира, британской королевской семьей, знаменитостями, политиками и выдающимися учеными. Например, он общался с лауреатами Нобелевской премии Фрэнком Вильчеком, Джеральдом Эдельманом и Мюрреем Гелл-Манном. Эппштейн курировал многочисленные некоммерческие организации, которые направляли миллионы на проекты его друзей и финансировали исследования в Гарварде и Массачусетском технологическом институте.

Также известно, что в 2013 году Гейтс вместе с Эппштейном встречался с экс-премьером Норвегии и тогдашним председателем Нобелевского комитета Торбьерном Ягландом.

В 2019 году Эппштейн покончил с собой в исправительном центре, где он находился по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В ходе разбирательства выяснилось, что охранники, которые должны были каждые 30 минут совершать в тюрьме обход, вместо этого спали и совершали покупки в интернет. Затем, они сфальсифицировали записи камер внутреннего наблюдения, чтобы скрыть свое упущение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Мелинда Гейтс считала свой брак разрушенным из-за общения мужа с Джеффри Эппштейном. Якобы из развод, состоявшийся в мае 2021 года связан именно с этими обстоятельствами.