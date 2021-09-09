Билборд с живой девушкой установили на въезде в Киев. Видео

На въезде в Киев возле одной из автотрасс установили крайне необычный билборд. К нему на внушительной высоте прикрепили живую девушку. Видео такой эксцентричной рекламы опубликовано в Telegram-канале «Регионалити» 9 сентября.

Судя по ролику, сначала к плакату прикрепили огромное кресло желтого цвета. Затем туда забралась девушка, которая привлекала к себе внимание всех, кто проходит или проезжает мимо.

Примечательно, что на высоте модель не просто спокойно сидела, а активно двигалась. Она выполняла акробатические трюки, было явно видно, что у нее отличная подготовка. Под плакатом в это время собралась солидная компания мужчин, которые с удовольствием за ней наблюдали.

Подписчики канала, разместившего видео, отреагировали неоднозначно. Многие указали на то, что находиться на такой высоте может быть просто опасно для девушки. Впрочем, и для водителей тоже — они отвлекаются от движения и не смотрят на дорогу.

Реклама сети доставки суши «Тануки» наделала много шума. Одна из общественных организаций попыталась заставить представителей компании извиниться. Якобы их обидело, что в рекламе присутствуют люди другой расы. После этого темнокожий студент сказал, что хотел бы вообще уехать из России.