Мир 04 января 2024, 01:09 Безвыигрышная лотерея. На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения Украинский экс-министр Милованов предложил проводить мобилизацию через лотерею РИА «Новости»

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Мобилизация украинцев в ряды ВСУ может проводиться с помощью жеребьевки или лотереи. Такое предложение в социальных сетях опубликовал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — написал экс-чиновник.

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Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что властям надо мобилизовать всех украинцев, которые достигли призывного возраста, не обращая внимания на права человека. Экс-чиновник положительно оценил действия военкомов, которые проводят рейды в общественных местах. По его мнению, катастрофическая нехватка людей в ВСУ оправдывает подобные средства.