Долгое время американских астронавтов на МКС доставляла Россия. Но за это брали безумные деньги, заявил глава компании SpaceX Илон Маск.

«SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги», — сказал бизнесмен в интервью сайту Babylon Bee.

Он подчеркнул, что SpaceX удалось значительно уменьшить затраты на доставку астронавтов на Международную космическую станцию. Теперь деньги остаются внутри страны.

«Поэтому люди ценят SpaceX», — заключил Маск.

Ранее газета Financial Times назвала американского предпринимателя Человеком года. Главным достижением Маска назвали успех его компании Tesla в производстве электроавтомобилей.

Заслуги бизнесмена уже признавал журнал Time. Редакция назвала Маска гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может завладеть космическим будущим США. По мнению журнала, глава SpaceX является как высокомерным суперзлодеем, так и гуманистом.