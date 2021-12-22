Россия запрашивала безумные деньги за доставку астронавтов на МКС — Маск
Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку астронавтов на МКС
Долгое время американских астронавтов на МКС доставляла Россия. Но за это брали безумные деньги, заявил глава компании SpaceX Илон Маск.
«SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги», — сказал бизнесмен в интервью сайту Babylon Bee.
Он подчеркнул, что SpaceX удалось значительно уменьшить затраты на доставку астронавтов на Международную космическую станцию. Теперь деньги остаются внутри страны.
«Поэтому люди ценят SpaceX», — заключил Маск.
Ранее газета Financial Times назвала американского предпринимателя Человеком года. Главным достижением Маска назвали успех его компании Tesla в производстве электроавтомобилей.
Заслуги бизнесмена уже признавал журнал Time. Редакция назвала Маска гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может завладеть космическим будущим США. По мнению журнала, глава SpaceX является как высокомерным суперзлодеем, так и гуманистом.