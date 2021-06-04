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    04 июня 2021, 20:49

    Безрукий инвалид получил пинок от чернокожего за то, что назвал его негром

    Кирилл Фролов

    В соцсетях распространяется видео конфликта в американском метро. На кадрах безрукий мужчина ведет перепалку с двумя афроамериканцами, используя слово «негр». Чернокожий мужчина пинает инвалида под зад, после чего тот летит на бетонный пол.

    Безрукий инвалид получил пинок от чернокожего за то, что назвал его негром

    Судя по всему, видео было снято в метро Нью-Йорка. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

    Ранее на видео попала ссора двух темнокожих женщин в нью-йоркском метрополитене. Одна из них пнула вторую, так что та упала на рельсы. К счастью, ее достали. Судя по всему, пожилая женщина не пострадала.

    На прошлой неделе в метро Куала-Лумпура столкнулись два поезда. В результате травмы получили более 160 человек, 47 из доставили в больницу в тяжелом состоянии.

    Один из составов был пустым, его запустили в тестовом режиме. Во втором поезде в момент ЧП находились более 230 человек.