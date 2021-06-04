Безрукий инвалид получил пинок от чернокожего за то, что назвал его негром

В соцсетях распространяется видео конфликта в американском метро. На кадрах безрукий мужчина ведет перепалку с двумя афроамериканцами, используя слово «негр». Чернокожий мужчина пинает инвалида под зад, после чего тот летит на бетонный пол.

Судя по всему, видео было снято в метро Нью-Йорка. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

Ранее на видео попала ссора двух темнокожих женщин в нью-йоркском метрополитене. Одна из них пнула вторую, так что та упала на рельсы. К счастью, ее достали. Судя по всему, пожилая женщина не пострадала.

На прошлой неделе в метро Куала-Лумпура столкнулись два поезда. В результате травмы получили более 160 человек, 47 из доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Один из составов был пустым, его запустили в тестовом режиме. Во втором поезде в момент ЧП находились более 230 человек.