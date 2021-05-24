Более 160 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Куала-Лумпура

Два поезда столкнулись в метро возле станции KLCC в Куала-Лумпуре в Малайзии. Пострадали около 166 человек. Состояние 47 из них врачи оценивают как тяжелое, сообщила местная газета Malay Mail.

ЧП произошло в 20:33 по местному времени (15:33 по московскому времени). Установлено, что один из поездов был пустым. Состав запустили в тестовом режиме. Во втором поезде, по данным властей, в момент столкновения было 232 человека.

В Сети уже появились первые кадры с места ЧП. Записи в Twitter выложили очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб. В больницу были доставлены 47 человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.