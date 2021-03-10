Безработный через суд потребовал от родителей давать ему деньги

Безработный выпускник Оксфорда Фаиз Сиддикуи, проживающий в Британии, через суд потребовал от своих родителей, чтобы они пожизненно обеспечивали его деньгами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Родители британца, который уже на протяжении последних десяти лет нигде не работает, проживают в Объединенных Арабских Эмиратах. Они оплачивают все его счета и каждую неделю высылают по 400 фунтов стерлингов. Сиддикуи живет в центре Лондона в роскошной квартире, принадлежащей его родителям, за которую тоже ничего не платит.

Британец решил подать в суд на своих родителей после того, как они сократили его поддержку. Они поссорились с сыном, которого посчитали слишком требовательным. Сиддикуи считает, что из-за проблем со здоровьем и зависимости от родителей они должны обеспечивать его, а отказ можно расценивать как нарушение прав человека.

Сиддикуи в прошлом году уже подавал иск в суд по семейным делам, но его отклонили. Британец решил не останавливаться, и теперь дело направлено в апелляционный суд.

Ранее в Британии поймали сбежавшего из тюрьмы, который был осужден на 17 лет. Он скрывался на протяжении двух месяцев, но был пойман, когда решил покинуть укрытие, чтобы купить новую видеоигру.