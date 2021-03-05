Бежавший из тюрьмы британец скрывался два месяца. Он вышел купить игру и попался

Приговоренный к тюремному сроку на 17 лет британец Клинт Батлер сбежал из тюрьмы, но продержался на свободе всего два месяца. Вместе с другом он вышел из своего укрытия, чтобы купить игру Call Of Duty и попал в руки полиции. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Полицейские остановили двоих мужчины в Бирмингеме, когда в городе действовали строгие карантинные меры. Когда правоохранители поинтересовались, почему прохожие не соблюдают самоизоляцию, друг Батлера объяснил, что они устали сидеть дома и вышли за новой Call Of Duty.

Полицейские попросили собеседников предъявить удостоверения личности, но просто так беглый злоумышленник сдаваться не собирался и устроил драку. Этот момент попал в объектив видеорегистратора сотрудника полиции.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские останавливают двух молодых людей в черных масках. После того, как правоохранители завели разговор об удостоверениях личности один из мужчин пнул его в пах. На следующих кадрах можно увидеть задержание хулигана и то, как его уводят полицейские.