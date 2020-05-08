Безработица в США обновила максимум с 1940 года

С марта по май показатель безработицы вырос с 10,3% до 14,7%.

Только за один месяц без работы остались 20,5 миллиона человек. В основном, это люди, занятые в частном секторе, — около 19,5 миллиона сотрудников. Еще миллион человек потеряли доход в бюджетной сфере. Самые заметные потери — в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в торговле.

При этом, по словам экспертов, это не самый худший сценарий во время пандемии, который могли спрогнозировать в США. Несмотря на то, что безработица обновила свой исторический максимум со времен Великой депрессии, аналитики предполагали, что без работы могут остаться гораздо больше американцев.

Ранее стало известно, что за пособием по безработице обратились более 30 миллионов граждан США. Это цифры за последние полтора месяца.