Около 30 млн жителей США обратились за пособием по безработице
В Соединенных Штатах за минувшие полтора месяца за пособием по безработице обратились 30 миллионов граждан. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американский Минтруд.
По данным издания, по итогам последней недели заявление на пособие по безработице подали около четырех миллионов человек. Аналитики называли другие цифры. По их прогнозам, этот показатель должен был колебаться в районе трех с половиной миллионов.
В свою очередь Федеральное агентство Германии по трудоустройству уточнило, что в апреле в стране доля безработных возросла до 5,8%. Всего в ФРГ безработными числятся более 370 тысяч человек.