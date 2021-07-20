Безоса призвали побороть голод на Земле после полета в космос

Самый богатый человек в мире Джеф Безос нужен на Земле, где больше проблем, а не в космосе. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он поздравил основателя Amazon c первым успешным космическим полетом. Бизли подчеркнул, что Безос смог увидеть всю нашу планету и понять, что это особое место, где помощь требуется 41 миллиону человек. Все они находятся на грани голода.

«Вы снова и снова доказывали, что все возможно, если вы настроены на это всем сердцем и разумом. Как вы видели из космоса, Земля — ​​особое место. 41 миллион человек находится на грани голода. Нам нужна ваша помощь», — написал он.

Основатель компании Amazon Джефф Безос совершил первый суборбитальный полет на корабле New Shepard производства своей компании Вluе Оrigin. Вместе с ним на борту находились брат миллиардера Марк, а также самый молодой и самый старый космические туристы: 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя бывшая американская летчица Уолли Функу.

Стартовал корабль с пусковой площадки в Техасе. Ракета носитель отделилась через пять минут, а капсула с пассажирами продолжила подниматься к орбите Земли. Достигнув высоты в 106 километров космический корабль начал спускаться обратно. Войдя в атмосферу капсула раскрыла парашюты. Общая продолжительность полета составила чуть более 10 минут.