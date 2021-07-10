Безос увеличил свое состояние после ухода из Amazon

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло почти на 11 миллиардов долларов за неделю после ухода с поста генерального директора компании, сообщил журнал Forbes.

С 5 июля, когда пост гендиректора занял бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services Энди Джесси, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса возросло на 10,6 миллиарда долларов и теперь оценивается в 212,4 миллиарда долларов — эта сумма побила предыдущий рекорд Безоса., следует из данных издания.

Рост акций может быть связан с тем, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму 10 миллиардов долларов. Как ожидалось ранее, он будет представлен американской корпорации Microsoft, представители Amazon пытались оспорить это решение в судебном порядке.

Прошлый «денежный рекорд» Безос установил 6 июля. Тогда его активы выросли на 8,44 миллиарда долларов, и состояние достигло суммы в 211 миллиардов долларов.