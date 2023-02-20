Мир 20 февраля 2023, 00:22 Бежавших в Польшу украинцев попросили спрятатать нацистскую символику Нацистская символика на одежде украинских беженцев не понравилась полякам РИА «Новости»

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Публично демонстрировать символику ОУН-УПА* в Польше все равно, что выйти с флагом нацистской Германии в Израиле. Так прокомментировал появление нашивок с символикой украинских националистических организаций на одежде беженцев из соседней страны обозреватель газеты Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

Он напомнил, что жертвами украинских националистов в свое время стали множество поляков. Некоторые останки не нашли до сих пор, потому что украинцы сваливали их в ямы. По словам обозревателя, беженцы уже начали злоупотреблять гостеприимством принимающей страны, чьи власти обеспечили их огромными социальными льготами.

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Аналитик подчеркнул, что сторонникам и поклонникам украинских националистов лучше держать свои взгляды при себе и стараться не демонстрировать их на улицах Польши.

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Ранее Пяста не исключил, что среди попавших в страну украинских беженцев может оказаться множество агрессивных националистов, которые ненавидят все польское. По словам аналитика, властям страны не стоит принимать у себя тех, кто возвел в культ убийц.

*ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая украинская организация