Мир 25 июля 2023, 03:02 «Волна эйфории спала». Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам Социолог Перетяткович заявила о росте недовольства поляков из-за украинских беженцев Freepik

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Отношение польских граждан к украинцам поменялось в худшую сторону после большого наплыва беженцев. Об этом сообщила социолог Дорота Перетяткович в беседе с агентством Newseria Business.

«После того, как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются», — заявила она.

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По словам Перетяткович, граждане Польши недовольны конкуренцией за рабочие места, очередями в детские сады и образовательные учреждения. Кроме того, после переезда беженцев начал давить экономический кризис, появились проблемы с украинским зерном. Польские фермеры встревожены из-за цен на овощи и фрукты.

Ранее обозреватель Эндрю Хиггинс рассказал, как пожилая полячка вспомнила нацистов из прошлого, когда увидела беженцев из Украины. В 1943 году она бежала с родных земель на западе Украины от националистов, которые истребляли поляков. По словам зрелой дамы, страшные воспоминания до сих пор не могут оставить ее.