Названо число стран ЕС, которые полностью или частично остались без российского газа

На сегодняшний день 12 из 27 стран Евросоюза полностью или частично отключены от российского газа. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости».

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Еврокомиссия намерена к сентябрю изучить предложение о введении потолка цен на закупку российского топлива.

Помимо этого, по его словам, ЕК проведет исследование контроля над ценами и реформы рынка электроэнергии. Эти вопросы будут обсуждать на совете в октябре.

Премьер Италии обратил внимание, что среди лидеров стран ЕС есть согласие касательно того, что ситуация в энергетике очень серьезная и требуется общее обязательство по поводу поиска новых поставщиков и формирования запасов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия смогла бы полностью продержаться без российского газа 2,5 месяца при условии, что ее хранилища будут заполнены на 100%, а зима будет не слишком суровой.