«Если зима будет средняя». В Германии посчитали, сколько продержатся без российского газа

Германия смогла бы полностью продержаться без российского газа 2,5 месяца при условии, что ее хранилища будут заполнены на 100%, а зимние температуры будут средними. С таким прогнозом выступил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

После 2,5 месяца резервуары для хранения опустеют, напомнил он. Пока, по его оценке, ситуацию с поставками газа в Германию можно назвать напряженной, но стабильной, написал ТАСС.

Тем не менее, по мнению главы регулятора, Германии нужно искать дополнительных поставщиков и экономить голубое топливо.

Власти ФРГ уже повысили степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй. Это значит, что правительство может рекомендовать компаниям экономить газ. В случае, если степень готовности повысят до третьей, Федеральное сетевое агентство будет решать, кто получает газ в приоритетном порядке.

В середине июня «Газпром» объявил о снижении поставок по «Северному потоку» из-за того, что компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта, помимо этого, были выявлены технические неисправности двигателей.

В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Монреаля в Германию, потому что этому мешают санкции, которые Канада ввела против России.