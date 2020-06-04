Без России не справились бы. Специалист объяснил, зачем США закупали у нас детали для Crew Dragon

На американском корабле Сrеw Drаgоn есть российские детали. США заказали их у нашей страны, поскольку они качественные и удобные. Об этом «360» рассказал эксперт в области российской космонавтики Вадим Лукашевич.

Он пояснил, что компания Воеing какое-то время назад заказала в России несколько комплектов деталей. Одна из частей крепится на станции МКС, другая — на корабле. Они должны идеально подходить друг другу.

Детали несложные в изготовлении. Они заказали с учетом того, что сама по себе конструкция очень удачная. Это стыковочный узел андрогинного типа разработали еще в Советском Союзе под «Буран» (космический корабль — прим.ред.). У нас «Буран» должен был этим узлом стыковаться с [орбитальной] станцией «Мир» Вадим Лукашевич кандидат технических наук, независимый эксперт космического кластера фонда «Сколково».

То, что американцы взяли у России готовые детали, это нормальная практика, считает эксперт. Особенно в рамках «МКС». Ведь российский и американские сегменты очень интегрированы.

Он отметил, что если США в будущем понадобится еще какой-то элемент, то они смогут заказать его у главного предприятия госкорпорации «Роскосмос» — РКК «Энергия». Чтобы объяснить, почему эти детали удачны, Лукашевич перешел на сравнения.

«Они решили, что коль у русских болт и гайка классно один на другую находит, накручивается и держит, мы у них это возьмем», — заявил он.

Ранее Лукашевич заявил, что Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) через российский адаптер IDA. Boeing же заказала у России три летных образца IDA и четыре элемента для испытаний основной конструкции. Позже летные образцы в США дооснастили и передали в SpaceX для установки на корабль SрасеX. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее СМИ также писали о том, что Маск позаимствовал у РФ концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос.