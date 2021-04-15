Привитых «Спутником V» пустят в Словению без карантина

Словения разрешила привитым вакциной «Спутник V» не соблюдать 10-дневный карантин при въезде в страну. Аналогичная возможность появится и у тех, кто вакцинировался препаратом Johnson & Johnson.

На очередной сессии кабинета министров республики приняли решение расширить список вакцин от COVID-19, после прививок которыми въезжающие в Словению не обязаны отправляться на карантин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на составленный парламентариями протокол.

Указ должны опубликовать в словенской правительственной газете. Ее очередной выпуск запланирован на 15 апреля.

Свидетельства о вакцинации полицейские Словении будут принимать на словенском и английском языках. Сделать прививку нужно не менее чем за 21 день до прибытия в республику.

Запрет на необязательные поездки между регионами страны на привитых указанными в документе препаратами тоже не распространяется.

От карантина в Словении ранее освобождали только обладателей сертификатов о прививке вакцинами BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Въезд в страну свободен для тех, кто переболел ковидом в последние полгода, при наличии подтверждения от врача или лаборатории из ЕС и стран Шенгена. Послабления касаются и обладателей негативных ПЦР-тестов из стран Евросоюза, Шенгенского соглашения, Великобритании и США.