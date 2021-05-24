На саммите ЕС предложили обсудить Белоруссию и Россию без электронных устройств

Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к участникам саммита ЕС с предложением провести обсуждение Белоруссии и России без электронных устройств.

Как отметило РИА «Новости», такое предложение было внесено для обеспечения конфиденциальности встречи.

«Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России на Евросовете Шарль Мишель попросил провести дискуссии без электронных устройств», — написал в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

Лидеры Евросоюза в понедельник обсуждают отношения с Россией, также они затронут вопрос ответной реакции на посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания его пассажира экс главного редактора и одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его задержание вызвало острую реакцию со стороны Запада. Экстренную посадку самолета в Минске из-за угрозы минирования он называет угоном и призывает освободить журналиста. По мнению политологов, для властей Евросоюза и США это еще один повод наложить побольше санкций на Белоруссию.