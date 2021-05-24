Еще один повод для санкций. Почему США и Евросоюз остро отреагировали на задержание Протасевича

Задержание экс главного редактора и одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вызвало острую реакцию со стороны Запада. Экстренную посадку самолета в Минске из-за угрозы минирования он называет угоном и призывает освободить журналиста. По мнению политологов, для властей Евросоюза и США это еще один повод наложить побольше санкций на Белоруссию.

В Минске 23 мая задержали Романа Протасевича. Ранее его объявили в розыск, а Telegram-канал Nexta, где он был главным редактором, признали экстремистским.

Протасевич летел на самолете из Афин в Вильнюс, но воздушное судно за две минуты до пересечения воздушного пространства Литвы развернулось и сделало экстренную посадку в Минске. Это произошло из-за сообщений об угрозе минирования самолета.

Когда на борту самолета обнаружили Протасевича, правоохранительные органы Белоруссии задержали его вместе с подругой.

Как оказалось, воздушное судно не было заминировано, и остальные пассажиры смогли вернуться на борт и улететь в Вильнюс. Там их встретила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Позже стало известно, что власти страны начали опрос всех членов экипажа самолета Ryanair, а также завели дело об угоне и похищении.

Литва также посоветовала своим гражданам в срочном порядке покинуть Белоруссию и воздержаться от ее посещения. Помимо этого, страна не будет пропускать самолеты, пролетевшие или собирающиеся пролететь над территорией Белоруссии.

Реакция Запада

Помимо Литвы, на задержание Протасевича отреагировали и другие западные страны. Как передает Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал принудительную посадку и арест шокирующим действием. Он потребовал немедленного освобождения Протасевича и заявил, что администрация Байдена «координирует с нашими партнерами следующие шаги».

Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной Европейской комиссии ЕС, написала в Twitter, что Протасевич должен быть немедленно освобожден и виновные в «угоне самолета Ryanair должны быть наказаны». Она добавила, что лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник обсудят, какие меры следует предпринять.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент серьезный и опасный и требует международного расследования.

Саймон Ковени, министр иностранных дел Ирландии, где базируется Ryanair, заявил, что бездействие или нерешительность ЕС будут восприняты Белоруссией как слабость.

Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес с главами семи европейских парламентских комиссий по иностранным делам призвал запретить все полеты над воздушным пространством Белоруссии, а также лишить ее возможности использовать Интерпол.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, как и Протасевич, теперь работает из Литвы, призвала в Тwittеr авиационное агентство ООН и Международную организацию гражданской авиации выгнать оттуда Белоруссию.

Повод для атаки

Белорусский политолог Николай Сергеев подчеркнул в разговоре с «360», что Протасевич — это не рядовой журналист. Это человек, участвовавший в попытке госпереворота. Сергеева не удивило, что ЕС и США отреагировали на арест, ведь они активно содействовали этим попыткам.

«Они опасаются, что во время допросов он расскажет о своих связях с Западом», — заметил он.

Помимо этого, у стран Запада появился повод совершить очередные недружественные действия в отношении Белоруссии. Об этом же заявила и политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, Запад отреагировал так быстро, потому что задержание действительно было довольно необычным. Некоторые страны поспешили сделать выводы, что посадка самолета была преднамеренной. Отсюда и такая реакция.

«К сожалению, ситуация действительно довольно странная. Так или иначе, но проверки все были завершены довольно быстро. Это первый момент. Второй — это очень хороший повод обвинить Лукашенко во всех смертных грехах», — заметила она.

Некоторые официальные лица использовали в отношении ситуации с самолетом такие выражения, как угон и похищение. Сергеев назвал это «политической трескотней», потому что экипаж сам запросил разрешение на посадку. По его словам, это попытка за всей шумихой представить Белоруссию в максимально негативном свете.

Проблема белорусских властей заключается в том, что из-за их образа и имиджа во многих ситуациях еще до разбирательства фактов очень быстро выдаются политические оценки. На Западе по определению к их словам относятся с недоверием. Об этом заявил белорусский политолог и аналитик «Либерального клуба» Евгений Прейгерман.

«Например, по содержанию ситуация ничем не отличается от того, что в 2016 году произошло с белорусским самолетом, летевшим из Киева в Минск. Тогда под угрозой поднятия истребителей киевские власти принудили его вернуться», — напомнил эксперт. Только в отличие от сегодняшней ситуации тогда все утихло за пару недель, а западные партнеры Украины бунт не поднимали.

Что будет дальше?

Каким будет ответ Запада, пока не ясно, но об одном можно точно говорить: в санкционный список наверняка добавят еще несколько фамилий. Прейгерман отметил, что, возможно, будет и что-то менее тривиальное, учитывая, что по ситуации высказались с десяток иностранных высокопоставленных лиц. Временное ограничение по использованию белорусского воздушного пространства тоже может произойти, несмотря на негативные экономические последствия такого решения.

«Конечно, они могут выкрутить руки своим авиационным компаниям, заставить их отказаться от прибыльного для них дела, но кроме как санкций и политического шума они ничего сделать не могут. Собственно, такая сильная реакция с их стороны — это свидетельство некоего бессилия», — добавил Сергеев.

Елисеева также сказала, что наверняка продолжится арест счетов высокопоставленных лиц за рубежом и запрет для них на нахождение в ЕС. Говорить о запрете полетов пока сложно, но и отрицать такую вероятность не стоит, потому что Запад сейчас довольно серьезно нацелен против Лукашенко. Впрочем, вряд ли эти санкции дадут хоть какой-то эффект.

Положению Протасевича все эти санкции тоже никак не помогут. Лукашенко от своих слов и решений отказываться не будет.

Как отметил Прейгерман, у Запада нет никаких рычагов воздействия на власти Белоруссии.

«Я думаю, что ситуация у Протасевича примерно такая же, как и в целом у всех, кого считают политзаключенными в Белоруссии», — сказал эксперт.

По мнению политолога Сергеева, этот шум и давление со стороны Запада на белорусские власти только усугубят судьбу бывшего главного редактора Nexta.