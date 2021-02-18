Мощный снегопад оставил Ливан без электричества

На Ливан обрушился шторм Джойс. Они принес сильный ветер и обильные ливни, которые сменились похолоданием и снегопадом. В республике произошли массовые отключения электричества.

Жителям страны пришлось пользоваться генераторами из-за отсутствия света, сообщило агентство Associated Press.

На отдельных автодорогах Ливана из-за обилия выпавшего снега перекрыли движение. Спасателям пришлось вытаскивать людей из занесенных пургой машин.

В четверг, по прогнозу синоптиков, погода ухудшится.

Снег и холод досаждают и жителям южных американских штатов — у них нет водоснабжения и тоже отсутствует электричество. Людям приходится топить снег, чтобы вымыться или смыть в туалете.

На Московский регион новый мощный снегопад обрушится в День защитника Отечества. Ожидаются метели, мороз и интенсивные осадки — вплоть до трети месячной нормы. Сугробы в праздничные дни в столице вырастут до 60-65 сантиметров, а по области — до 70-80.