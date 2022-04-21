The Daily Telegraph: Елизавета II отметит свое 96-летие в поместье Сандрингем

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие 21 апреля. Торжество по этому случаю пройдет в загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщила НСН со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По данным издания, королева прибыла в поместье заранее из Виндзорского замка. День рождения она отметит с семьей в коттедже Вуд фарм. На следующий день Елизавета II будет принимать гостей.

Ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые за год встретились с британской королевой. О встрече рассказал представитель герцога и герцогини Сассекских. По его словам, пара посетила Елизавету II во время поездки в Нидерланды.

Чета приехала в Лондон 13 апреля и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Помимо королевы, принц Гарри и Меган Маркл встретились с принцем Чарльзом.

Последний раз принц Гарри встречался с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа. Это произошло в апреле 2021 года. Герцогиня Сассекская виделась с королевой в 2020 году перед отъездом в США