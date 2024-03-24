24 марта 2024, 00:33
«Бесславные ублюдки». Захарова уличила украинскую пропаганду в злорадстве во время теракта
Захарова обвинила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
Участники стрима на одном из украинских YouTube-каналов злорадствовали по поводу теракта в Crocus City Hall. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта… Россию и ее руководство!» — написала дипломат.
Реклама
Она перечислила участников прямой трансляции и подписала скриншот с трансляции надписью «Бесславные ублюдки». Именно таким персонажам, по ее словам, США выделяют деньги на взращивание на Украине нацистов, ксенофобов и террористов.
Среди участников программы были в том числе признанный в России иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов журналист Дмитрий Гордон*, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и другие.
Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты не должны забывать, как их политическая среда связала террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall, с ИГИЛ*. Она подчеркнула, что исполнители теракта планировали скрыться от преследования на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
* Запрещенная в России террористическая организация.
США
Мария Захарова
Россия
Украина
Деньги
Иноагенты
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама