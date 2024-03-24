Мир 24 марта 2024, 00:33 «Бесславные ублюдки». Захарова уличила украинскую пропаганду в злорадстве во время теракта Захарова обвинила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта РИА «Новости»

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Участники стрима на одном из украинских YouTube-каналов злорадствовали по поводу теракта в Crocus City Hall. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта… Россию и ее руководство!» — написала дипломат.

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Она перечислила участников прямой трансляции и подписала скриншот с трансляции надписью «Бесславные ублюдки». Именно таким персонажам, по ее словам, США выделяют деньги на взращивание на Украине нацистов, ксенофобов и террористов.

Среди участников программы были в том числе признанный в России иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов журналист Дмитрий Гордон*, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и другие.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты не должны забывать, как их политическая среда связала террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall, с ИГИЛ*. Она подчеркнула, что исполнители теракта планировали скрыться от преследования на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

* Запрещенная в России террористическая организация.