21 января 2023, 18:39
Беспорядки вновь начались в Париже
ТАСС: в Париже начались беспорядки в ходе демонстраций против пенсионной реформы
Беспорядки накрыли Париж в ходе демонстраций против пенсионной реформы. Об этом с места событий сообщил ТАСС.
Демонстрацией руководят активисты политических партий и молодежных движений.
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Недовольные реформами французы начали выходить на улицы 19 января. Причиной протестов стало решение властей повысить пенсионный возраст. Протестные акции изначально протекали мирно, однако затем переросли в столкновения с правоохранителями.
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Неизвестные люди, закрыв лица капюшонами и черными масками, бросали в полицейских пиротехнику, камни и бутылки. Кто-то из митингующих поджигал мусорные баки и урны на улицах.
Независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич в беседе с «360» заявил, что нынешней власти Франции необходимо заниматься не только внешней политикой, но и обратить внимание на внутренние проблемы в стране. По его словам, население сильно раздражает, что избранные руководители не обращают внимания на проблемы собственных граждан.
Франция
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