Мир 20 января 2023, 00:49 Францию охватил пенсионный бунт. Стране пора сместить фокус с Украины на собственные проблемы Политолог Станкевич: для Франции актуально обратить внимание на проблемы внутри страны Pxhere

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Во Франции недовольные реформами профсоюзы вышли на улицы. Причиной протестов в том числе стало повышение пенсионного возраста. Стране, в которой и так не все гладко, дополнительные проблемы приносит тактика правительства: власти, кажется, не занимаются внутригосударственными вопросами. Практически все свободное время они посвящают заботам об Украине. Поведение французского лидера Эммануэля Макрона тоже нельзя назвать достойным: когда раздражение населения достигло очередного пика, он отправился с рабочим визитом в Испанию.

Миллионы недовольных

Участие в протестах против повышения пенсионного возраста, сообщил телеканал BFMTV, приняли около 1,12 миллиона французов. По данным МВД страны, только в Париже на демонстрации вышли 80 тысяч человек.

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Глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез, уточнило РИА «Новости», привел совсем другие цифры. В столице Франции, по его словам, на улицы вышли 400 тысяч недовольных. Всего по стране протестовали два миллиона жителей.

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Акции организовали восемь ведущих профсоюзов страны — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires и FSU). Самыми многочисленными стали протесты в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте.

Не обошлось без столкновения с полицией, сообщил ТАСС. В Париже закрывшие лица черными масками и капюшонами хулиганы закидали правоохранителей бутылками, камнями и пиротехникой. Некоторые участники марша профсоюзов поджигали урны и мусорные баки на городских улицах. Сотрудникам полиции в ходе столкновений пришлось применить слезоточивый газ.

Задержали, по данным телеканала BFMTV, около трех десятков человек. В основном — за ношение запрещенного оружия, беспорядки и бросание петард в стражей порядка.

Спорная реформа

Проект пенсионной реформы, которая и заставила выйти людей на улицы, представила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Принять ее хотят уже в 2023 году.

Поправки к существующему законодательству предполагают, что французские власти с 1 сентября начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца ежегодно. К 2030 году показатель достигнет возраста 64 лет.

Сама Борн в Twitter заявляла, что правительство Франции намерено «убедить» своих граждан в необходимости изменений, несмотря на протесты.

Это прогрессивный текст. Он подразумевает переоценку небольших пенсий для тех, кто работал всю жизнь, но чье пенсионное пособие остается невысоким. Элизабет Борн премьер-министр Франции

Французы, как оказалось, энтузиазм своего премьера не разделили. Участники демонстраций, сообщил РЕН ТВ, сочли, что для абсолютного большинства повышение пенсионного возраста означает одно: молодежи будет еще труднее искать работу, а семьи придется создавать позже.

«Мы хотим достойно работать и выходить на пенсию, а не умирать на рабочем месте», — с такими лозунгами протестующие шествовали по улицам.

С собой они взяли гигантские карикатуры на Макрона и других представителей французской элиты, непрозрачно намекнув, что детям сверхбогатых можно о пенсии не заботиться.

Фокус на свою страну

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» заметил, что обратить внимание на проблемы в собственной стране сейчас стоило бы не только Франции. Вопрос актуален как для Великобритании, так и для Германии. Для последней, впрочем, в меньшей степени.

Франция, как и Великобритания, испытывает во многом дополнительный кризис из-за того, что руководители не занимаются собственными странами, проблемами своих граждан, а почти все время посвящают заботам об Украине. И конечно, это сильно раздражает население соответствующих стран. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Дополнительными раздражителями для французов, добавил Станкевич, стали как раз увеличение пенсионного возраста в стране и отказ правительства идти на переговоры с разгневанными профсоюзами.

Макрон, предположил политолог, вряд ли решил уехать из Франции именно в связи с протестами. Скорее всего, визит в Испанию действительно был в графике французского президента.

«Но разумный, ответственный лидер, конечно, в такой серьезный конфликтный момент отложил бы какие-то зарубежные визиты и все-таки остался бы в стране», — подчеркнул Станкевич.

Последствия такого поведения как для самого Макрона, так и для французского правительства в целом, по его мнению, вряд ли окажутся масштабными.

Какой-то очередной Великой французской революции не будет. Но позиции политической партии Макрона пошатнутся, несомненно. Сергей Станкевич

Однако сами французы уверяют, что подобных по массовости протестов не было 12 лет. И они вполне способны переплюнуть акции «желтых жилетов».

Перспективу работать дольше, согласно проведенному Le Journal du Dimanche опросу, не поддержал 71% населения. Сотрудник Парижского института политических исследований Бруно Палье заметил, что основной удар реформы придется на француженок, да и в целом от нее не выиграет никто.

Социальную напряженность усиливает и позиция Франции по Украине. Жители страны неоднократно критиковали свое правительство за излишнюю вовлеченность в украинский кризис. А планы передать ВСУ танки Leclerc французы сочли поводом для еще большего разжигания конфликта.