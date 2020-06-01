01 июня 2020, 16:43
Более четырех тысяч протестующих задержали в США после гибели Джорджа Флойда
В США до сих пор продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский. В результате полицейские задержали более четырех тысяч протестующих. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранный канал.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали ребенка мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Его 25-летняя дочь Кьяру де Блазио также вышла на протесты вместе с разгневанными жителями страны.
Смерть Флойда вызвала массовые беспорядки по всей стране. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени объявлен комендантский час.