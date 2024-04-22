Мир 22 апреля 2024, 09:42 Беспилотники в Одесской области повредили склады и сельхозтехнику Склады и сельхозтехника получили повреждения при взрывах в Одесской области РИА «Новости»

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Одесскую область ночью 22 апреля атаковали беспилотниками. Раздались взрывы, пострадали складские постройки и сельскохозяйственная техника, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины.

Силы ПВО сбили в Одесской области пять беспилотников. Их обломки упали на территории фермерского хозяйства.

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«Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника», — сообщила пресс-служба.

Воздушную тревогу объявили в 00:49 и отменили через час. Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале подтвердил информацию о повреждениях. Он сообщил, что регион атаковали ударными беспилотниками.

После высокоточного удара по порту Южный в Одесской области произошел крупный пожар. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что его тушили не менее двух дней.