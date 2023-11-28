28 ноября 2023, 15:22
Морскую мину выбросило на берег Севастополя
Росгвардия обследовала выброшенную штормом в Севастополе морскую мину
На берегу Черного моря в Севастополе нашли учебную морскую мину. Взрывотехники передали ее военным, сообщила Росгвардия по Республике Крым.
Шторм выбросил мину на пляж, и на нее наткнулся местный житель. Он позвонил правоохранителям, на место выехали бойцы севастопольского ОМОНа Росгвардии. Специалисты осмотрели снаряд и поняли, что он не представлял опасности — к берегу прибило учебную морскую реактивно-всплывающую мину.
Пресс-служба показала фото находки. Мина красного, белого и синего цветов лежала прямо на берегу. Взрывотехники передали ее Черноморскому флоту.
Мину времен Великой Отечественной войны нашли на Привокзальной площади в Крюкове. Источник «360» сообщал, что снаряд обнаружили под эстакадой и вызвали экстренные службы. Еще на одну мину наткнулись на северо-востоке Москвы, сообщили «Известия». Она лежала недалеко от дома на проспекте Мира.
Росгвардия
Севастополь
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