Происшествия 28 ноября 2023, 15:22 Морскую мину выбросило на берег Севастополя Росгвардия обследовала выброшенную штормом в Севастополе морскую мину

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На берегу Черного моря в Севастополе нашли учебную морскую мину. Взрывотехники передали ее военным, сообщила Росгвардия по Республике Крым.

Шторм выбросил мину на пляж, и на нее наткнулся местный житель. Он позвонил правоохранителям, на место выехали бойцы севастопольского ОМОНа Росгвардии. Специалисты осмотрели снаряд и поняли, что он не представлял опасности — к берегу прибило учебную морскую реактивно-всплывающую мину.

Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии

Пресс-служба показала фото находки. Мина красного, белого и синего цветов лежала прямо на берегу. Взрывотехники передали ее Черноморскому флоту.

Мину времен Великой Отечественной войны нашли на Привокзальной площади в Крюкове. Источник «360» сообщал, что снаряд обнаружили под эстакадой и вызвали экстренные службы. Еще на одну мину наткнулись на северо-востоке Москвы, сообщили «Известия». Она лежала недалеко от дома на проспекте Мира.