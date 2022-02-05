Белоруссия назвала цель перехваченного украинского беспилотника-шпиона

Перехваченный белорусскими военными украинский беспилотник-шпион сделал более 200 фотографий территории республики. На самом большом количестве снимков фигурирует Брестский полигон, где проходят совместные учения с российской армией. Об этом в эфире телеканала «Белоруссия 1» заявил начальник управления технических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз Сергей Шука.

Он пояснил, что беспилотник после незаконного пересечения белорусско-украинской границы летал над территорией 50 минут. Создатели дрона разместили на фюзеляже фототехнику с широкоугольным объективом.

«В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы мы исследовали память фотоаппаратуры. Установили более 200 снимков, содержащих изображение местности», — заявил Шука и добавил, что особое внимание беспилотник уделил съемке Брестского полигона.

Специалист пояснил, что в ходе экспертизы выяснилось, что дрон запрограммировали так, чтобы аппарат фотографировал каждые 15 секунд. За все время полета дрон сделал 228 снимков.

О перехвате украинского дрона 24 января накануне заявил МИД Белоруссии. В ведомстве заявили, что специалисты обнаружили на беспилотнике аппаратуру для сбора данных и разведки ситуации на военном полигоне Брестский. Это одна из площадок, где проводятся российско-белорусские учения.

Как сообщило ИА НСН, внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало посла Украины Игоря Кизима. Дипломату выразили решительный протест и заявили, что Киев намеренно провоцирует эскалацию.

Власти Украины своей вины не признали. Министр иностранных дел страны Олег Николенко назвал заявления белорусской стороны о беспилотнике провокацией в интересах России. Он подчеркнул, что сохранение спокойной обстановки на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона.