Белоруссия заявила о перехвате украинского дрона-шпиона
МИД Белоруссии: украинский дрон-шпион поймали над военным полигоном Брестский
Решительный протест выразило Министерство иностранных дел Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму после перехвата беспилотника, выпущенного с территории соседней страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным МИД Белоруссии, украинский беспилотник пересек границу 24 января. Летательный аппарат перехватили военные. В ходе осмотра специалисты выяснили, что на дроне установлена аппаратура для сбора данных и разведки ситуации на военном полигоне Брестский. Это одна из площадок, где проводятся российско-белорусские учения.
МИД Белоруссии заявил украинскому послу, что подобное поведение считает недопустимым. Появление беспилотника-шпиона провоцирует эскалацию обстановки в регионе и мешает диалогу между странами.
Запуск беспилотника на территорию Белоруссии опроверг официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. На своей странице в Twitter он назвал заявление МИД Белоруссии «очередной провокацией».
«На смену мифическим „тонам оружия“ пришли „беспилотники“. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона», — подчеркнул он.
С конца января в Белоруссии проходят военные учения совместно с российской армией «Союзная решимость — 2022». Завершатся мероприятия 20 февраля.