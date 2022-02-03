Белоруссия заявила о перехвате украинского дрона-шпиона

Решительный протест выразило Министерство иностранных дел Белоруссии послу Украины в Минске Игорю Кизиму после перехвата беспилотника, выпущенного с территории соседней страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МИД Белоруссии, украинский беспилотник пересек границу 24 января. Летательный аппарат перехватили военные. В ходе осмотра специалисты выяснили, что на дроне установлена аппаратура для сбора данных и разведки ситуации на военном полигоне Брестский. Это одна из площадок, где проводятся российско-белорусские учения.

МИД Белоруссии заявил украинскому послу, что подобное поведение считает недопустимым. Появление беспилотника-шпиона провоцирует эскалацию обстановки в регионе и мешает диалогу между странами.

Запуск беспилотника на территорию Белоруссии опроверг официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. На своей странице в Twitter он назвал заявление МИД Белоруссии «очередной провокацией».

«На смену мифическим „тонам оружия“ пришли „беспилотники“. Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Белоруссии и Украины в интересах всего региона», — подчеркнул он.

С конца января в Белоруссии проходят военные учения совместно с российской армией «Союзная решимость — 2022». Завершатся мероприятия 20 февраля.