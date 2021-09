Пентагон 29 августа объявил, что убил с беспилотника боевика «Исламского государства» (ИГ*), замышлявшего очередной теракт. Однако американские журналисты получили эксклюзивные кадры с камеры наблюдения и утверждают, что погибшие 10 человек были мирными людьми. Из них семеро — дети. В машине афганца находились канистры с водой, а не со взрывчаткой.

Издание The New York Times утверждает, что погиб 43-летний Земари Ахмади, инженер-электрик, работавший на калифорнийскую неправительственную организацию Nutrition and Education International. Более того, с за четыре дня до смерти он подал прошение об убежище и на момент гибели ждал решения американских властей.

Работа афганца заключалась, чаще всего, в разъездах по Кабулу и раздаче еды в лагерях для перемещенных лиц. То есть, афганцам, бежавшим из родных мест из-за войны.

Всего за три дня до того, как Ахмади был убит, 13 американских военнослужащих и более 170 афганских мирных жителей погибли в результате террористического акта ИГ* в аэропорту. Военные предоставили командирам низшего звена полномочия отдавать приказ о нанесении авиаударов еще в начале эвакуации. Поэтому они атаковали человека, который, как они опасались, готовил еще один взрыв.

Перемещения Ахмади по городу и звонки, поступавшие из офиса организации, наблюдатели приняли за подготовку к теракту, которую координируют радикалы.

Брат погибшего рассказал, что когда он вернулся домой и его машину окружили дети. Операторы беспилотника MQ-9 Reaper утверждают, что их не было, и они решили, что настал момент нанести удар.

В Пентагоне утверждают, что не располагают данными о гибели среди мирных жителей в результате удара американского беспилотника.

* — террористическая организация, запрещена в России.