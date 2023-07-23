Мир 23 июля 2023, 23:29 Беспилотник коалиции сблизился с самолетами России в Сирии ЦПВС: опасное сближение БПЛА MQ-9 коалиции США с самолетами ВС РФ зафиксировали в Сирии РИА «Новости»

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Беспилотник MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВС России в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, написал ТАСС.

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — сообщил Гуринов.

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Российские летчики фиксировали сближение системами наведения, что в итоге привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

Замруководителя центра отметил, что пилоты в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм. Они приняли своевременные меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции.

Всего за сутки, по данным ЦПВС, зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года со стороны возглавляемой США коалиции. В частности, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные авиарейсы, три пары истребителей коалиции США шесть раз нарушили воздушное пространство границ Сирии.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что системы наведения истребителей F-16 воздействовали на самолет ВКС России в Сирии. Воздушное судно совершало плановый полет у южных границ САР.