Мир 20 июля 2023, 23:49 Системы истребителей F-16 навели на самолет ВКС России в небе Сирии — Минобороны МО: системы наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России зафиксировали в Сирии Викимедиа

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Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил, что системы наведения истребителей F-16 воздействовали на самолет ВКС России в Сирии. Воздушное судно совершало плановый полет у южных границ САР, написало РИА «Новости».

«При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

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Он отметил, что со стороны «международной антитеррористической коалиции» под командованием США зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации. Они связаны с несогласованными с российской стороны полетами беспилотников.

Так, в районе Эт-Танф отмечены 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль» «коалиции» США.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году. Но, скорее всего, эти поставки не изменят ход конфликта.