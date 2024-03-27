Эксклюзив 27 марта 2024, 03:52 «Бесконечная СВО». Депутат Госдумы Федоров раскрыл стратегию США на Украине Депутат ГД Федоров: США хотят сделать конфликт на Украине бесконечным РИА «Новости»

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Бесконечно долгий конфликт на Украине, в котором ни одна сторона не может победить, соответствует интересам Запада. Поэтому США будут использовать любые средства, чтобы поддерживать ситуацию на текущем уровне. Может дойти и до отправки европейских военных. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

По словам депутата, сегодня уровень вовлеченности США в конфликт на Украине — меньше 1%. Это говорит о том, что Запад сознательно не хочет давать киевскому режиму серьезные преимущества на поле боя.

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«Там кроме ПВО и разведки нету вообще современного вооружения НАТО. Все танки там старье — это не секрет. „Томагавков“ нет, авиации нет. Я вот военный. Качество вооруженных сил без авиации сразу снижайте в пять раз — любых», — рассказал политик.

Такие действия США означают, что они не хотят эскалации. Потому что эскалация, выразил уверенность Федоров, ускорит реформы в РФ и формирование самосознания людей. А это в итоге приблизит победу России.

«Но, с другой стороны, они не допустят и нашего наступления. Потому что, если мы начинаем побеждать, они просто добавляют туда французов, поляков, немцев. <…> Фактически, Макрон слил нам сценарий длинной бесконечной СВО за счет постоянной подпитки туда», — объяснил Федоров.

Парламентарий выразил уверенность, что Запад сделал ставку на долгую и бесконечную СВО. Такая стратегия выгодна НАТО, потому что военный бюджет альянса в 18 раз больше российского. Поэтому США против любой эскалации, которая могла бы ускорить события в зоне проведения спецоперации.

Политик также заявил, что СВО закончится только тогда, когда американцы почувствуют угрозу собственной безопасности.