Эксклюзив 27 марта 2024, 03:03 «Нужна угроза». Депутат ГД Федоров рассказал, чем закончится спецоперация на Украине Депутат ГД Федоров: СВО закончится, когда народ США ощутит угрозу безопасности РИА «Новости»

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Ситуация в украинском конфликте изменится, если Россия задействует механизм стратегических ядерных сил. В этом случае американские граждане ощутят себя мишенями из-за действий своего руководства на Украине и начнут давить на власть. В этом случае СВО завершится заключением договора России и США, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Технически в военном отношении мы побеждаем за один день. Нам не надо мобилизоваться. Нам достаточно включить механизм, работающий с 1996 года, стратегических ядерных сил, которые создают на территории США угрозу», — объяснил парламентарий.

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Американцы должны почувствовать угрозу лично для себя из-за поставок оружия на Украину, ощутить себя мишенями. Это социологическо-политический процесс, объяснил Федоров.

«Люди начинают воздействовать на власть, власть договаривается для того, чтобы не получить обратный отскок. Пока вся история, которая происходит на Украине, американцам не несет никакой угрозы», — уточнил он.

По словам собеседника «360», за последние два года спецоперации ощущение угрозы населением США в связи с событиями на Украине уменьшилось на треть.

«Американский народ ощутил великолепную, блестящую игру своих начальников, которые устроили заварушку на другой стороне земного шара, которая американцам приносит одни дивиденды», — подчеркнул политик.

РИА «Новости»

Федоров отметил, что США только на поставках газа Европе заработали в 10 раз больше, чем в свое время на Украине. Кроме того, они укрепили доллар и геополитику, причем за счет того, что «они обыграли нас, пользуясь своим влиянием в Москве».

Собеседник «360» также дал прогноз, как закончится спецоперация.

«СВО закончится нашим договором с Соединенными Штатами Америки о приверженности верховенству международного права и территориальной целостности по итогам Второй мировой войны. Так будет и написано. Куда будет автоматически погружена и Украина», — резюмировал Федоров.

Он отметил, что фактически Украина не выходила из состава СССР и по-прежнему является частью одного государства с Россией.