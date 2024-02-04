Мир 04 февраля 2024, 02:19 Бешено жестикулирующая сурдопереводчица стала звездой украинских соцсетей Сурдопереводчица странно себя вела во время отбора на Евровидение на Украине Freepik

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Украинские пользователи обсудили в социальных сетях оживленную жестикуляцию сурдопереводчицы во время национального отбора на Евровидение. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Канал опубликовал несколько роликов, на которых женщина корчила рожицы, бешено жестикулировала чуть ли не всеми частями тела, изображала игру на музыкальных инструментах, а потом чуть не пустилась в пляс.

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Инвалидам по слуху понять, о чем поют артисты при таком сурдопереводе было бы проблематично.

Позже издание сообщило, что голосование по нацотбору приостановили из-за сбоя приложения «Дия» (аналог российских Госуслуг). Его планируют возобновить через несколько часов, а вести будут до завтрашнего вечера.

Как объяснил глава украинского Минцифры Михаил Федеоров, сбой произошел из-за рекордного наплыва желающих проголосовать.

Ранее украинский исполнитель Андрей Данилко, известный благодаря образу проводницы Верки Сердючки, обвинил Россию в том, что ему запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты.