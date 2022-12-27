Мир 27 декабря 2022, 05:00 Берлускони увидел «слабую надежду» на переговоры о мире на Украине Экс-премьер Италии Берлускони: есть слабая надежда на переговоры о мире на Украине РИА «Новости»

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Существует «слабая надежда» на начало переговоров о мире на Украине, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Защита интересов Украины и достижение мира вполне совместимы, передает слова сенатора газета La Repubblica.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми вещами. <…> Возможно, существует какая-то слабая надежда [на начало переговоров о мире]», — заявил Берлускони в интервью изданию.

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Политик уверен, что в США прекрасно это понимают. Он призвал всех «работать над этим». Также лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» признался, что «давно не общался» с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Берлускони заявлял, что только он сможет уговорить Путина начать диалог с украинской стороной. В итальянских СМИ писали, что 86-летний политик хочет сделать эти переговоры своей «лебединой песней». Берлускони хочет войти в учебники истории как «всеобщий герой».