Мир 18 ноября 2022, 00:08 Берлускони пообещал «заманить» Путина за стол переговоров с Украиной Экс-премьер-министр Италии Берлускони решил «заманить» Путина на переговоры с Украиной РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что только он сможет уговорить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с украинской стороной. Об этом сообщило британское издание Spectator со ссылкой на замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби.

«86-летний медиа-магнат и бывший премьер-министр Италии хочет, чтобы мирное соглашение, заключенное при его посредничестве, стало его политической лебединой песней», — написали авторы статьи.

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По словам Згарби, Берлускони хочет таким образом войти в учебники истории как «всеобщий герой».

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Сделать это он планирует до наступления Рождества.

Ранее Берлускони попал в список влиятельных сторонников России на Западе, который составил портал Business Insider. Кроме бывшего итальянского премьер-министра, не боятся выступать против русофобской политики, по мнению издания, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон, а также бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.