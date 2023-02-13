Мир 13 февраля 2023, 07:29 Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения боевых действий IL Messaggero: Берлускони предложил Украине прекращение огня в обмен на восстановление РИА «Новости»

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Власти Украины должны прекратить активное ведение боевых действий в обмен на план по восстановлению страны. С таким призывом к США обратился бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сообщила газета IL Messaggero.

По его мнению, американская администрация должна заставить Владимира Зеленского принять план, согласно которому его страну восстановят.

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«Если Зеленский примет предложение, то поставки вооружений должны остановиться немедленно», — подчеркнул политик.

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Также Берлускони признался, что считает украинского президента частично виновным в происходящем в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Специальная операция не началась бы, если бы он прекратил нападать на автономные республики. Я негативно оцениваю поведение этого господина», — добавил бывший премьер-министр.

Ранее Берлускони заявил, что считает себя способным стать посредником между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в мирных переговорах.