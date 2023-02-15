Мир 15 февраля 2023, 04:46 Берлускони призвал решить конфликт на Украине дипломатическим путем Бывший премьер Италии Берлускони призвал к дипломатическому решению ситуации на Украине РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони всегда был и остается на стороне украинского народа. Об этом он заявил в распространенном заявлении, цитату из которого привел ТАСС. Политик также выразил надежду на скорое дипломатическое разрешение конфликта на Украине.

Сейчас Берлускони возглавляет одну из партий правительственной коалиции «Вперед, Италия».

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«Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда без сомнений и колебаний голосовали в Италии и Европе за поддержку Украины с отправкой финансирования и оружия», — сказал итальянский политик.

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Также Берлускони отметил, что «план Маршалла» Запада по восстановлению Украины может стать путем дипломатического урегулирования вооруженного конфликта.

Ранее Берлускони заявлял, что украинские власти должны прекратить активное ведение боевых действий в обмен на план по восстановлению страны. Администрация США должна заставить президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, отмечал итальянский политик. Помимо этого Берлускони признался, что считает Зеленского частично виновным в происходящем в ДНР и ЛНР.