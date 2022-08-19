Берлускони призвал Италию найти новые источники поставок газа вместо топлива из России

Италии нужно отказаться от российского газа прежде, чем РФ может принять решение о прекращении поставок топлива на Апеннины. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

По словам Берлускони, он поддерживает призыв Демократической партии и партии «Братья Италии» остановить поставки газа из России, но при условии создания альтернативных поставок, написало РИА «Новости».

По словам Берлускони, Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ), а также заводы по производству энергии из отходов. Политик подчеркнул, что в случае инвестиций в возобновляемые источники энергии и возобновления исследований в области чистой ядерной энергетики страна избавится от «зависимости, которая доставляет очевидные проблемы».

В начале августа министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что доля поставок газа снизилась с 40 до 15%. По его словам, Италия может стать полностью независима от поставок газа из России во втором полугодии 2024 года.