«Берите так, я подарю»: продавец не стал брать деньги с российского миротворца в Карабахе

Российский миротворец хотел купить кофе в одном из магазинов в Нагорном Карабахе, но у него не оказалось с собой наличных. В итоге продавец решил отдать товар бесплатно.

Видео из магазина опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения. На кадрах видно, как военнослужащий стоит у прилавка, а затем спрашивает о возможности оплатить покупку банковской карточкой. На это продавщица отвечает, что в магазине нет необходимого оборудования. Женщина интересуется, что именно хотел купить миротворец и кладет в пакет упаковки с кофе.

«Две пачки хватит вам? Я денег не прошу. Берите так, я подарю. Мне ничего не нужно», — говорит продавщица мужчине.

Военнослужащий попытался отказаться от бесплатного товара, но продавщица настояла на своем.

Миротворцы из России появились в Нагорном Карабахе после объявления режима прекращения огня. К соглашению пришли главы Армении, Азербайджана и России. Общий контингент составит 1960 человек. Они останутся в регионе на пять лет. Сейчас военнослужащие занимаются созданием наблюдательных пунктов на линии соприкосновения.