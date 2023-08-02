Мир 02 августа 2023, 02:30 Беременных женщин начали отправлять в армию на Украине — СМИ Business Insider: ВСУ начали забирать на передовую беременных женщин Официальное интернет-представительство президента Украины

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В ВСУ теперь служат беременные жительницы Украины. Об этом сообщили соучредители местной организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. Их слова привело издание Business Insider.

По словам Колесника и Драганюка, женщины служат до семи месяцев беременности.

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«Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили соучредители украинской организации «Землячки».

В украинской армии числится свыше 60 тысяч женщин, указано в статье.

Украинки, как подчеркнул Колесник, скрывают свою беременность. Как отмечается, беременные женщины просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов еще в декабре 2022 года говорил в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой, что потери украинской армии уже тогда оказались настолько серьезными, что туда начнут призывать женщин. Он пояснял, что в его распоряжении оказались снимки военной формы ВСУ, предназначенные для женщин.