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Береговая охрана сообщила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе

Береговая охрана Турции:судоходство в Босфорском проливе восстановили

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Движение судов в Босфорском проливе после случая с кораблем, который следовал с Украины в Турцию, возобновлено. Об этом сообщила береговая охрана Турции.

"Пролив открыт для движения судов", — сказано в сообщении службы в Twitter.

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Ранее береговая охрана Турции заявила о том, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля.

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Движение судов по проливу из-за этого перекрыли, на место направили спасательные буксиры. По данным итальянского информационного агентства Agi, застрявший сухогруз с тремя тысячам тонн зерна шел с Украины в Равенну.

Ночью 2 сентября СМИ написали о том, что судно сняли с мели.

Турция

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