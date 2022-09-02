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Застрявше в Босфорском проливе судно сняли с мели

Maritime Executive: застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

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Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели. Об этом сообщило отраслевое издание Maritime Executive.

«Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду», — сказано в материале.

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В статье уточняется, что по состоянию «на поздний вечер четверга» сухогруз шел в сопровождении нескольких буксиров на медленном ходу.

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Турецкий телеканал NTV сообщил, что сейчас сухогруз транспортируют для ремонта в направлении района Ахыркапы. После отвода судна от основных маршрутов Босфора, как ожидается, власти возобновят движение по проливу.

Турецкая береговая охрана вечером, 1 сентября, сообщила, что сухогруз Lady Zehma сел на мель. Из-за этого движение судов в проливе Босфор временно остановили. Судно должно было доставить три тысячи тонн кукурузы из Украины в Италию. По предварительной информации, у сухогруза сломался рулевой механизм. В результате аварии никто не пострадал.

Турция

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