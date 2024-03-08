Важное 08 марта 2024, 12:30 Дальнобойные ракеты не помогут Украине — Писториус Писториус: дальнобойные ракеты не станут решающими для украинского конфликта IMAGO/dts Nachrichtenagentur/globallookpress

Читать 360tv в

Дальнобойные ракеты не станут решающим оружием в конфликте на Украине. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило РИА «Новости».

«ФРГ не намерена переходить эту линию», — сказал он.

Реклама

Писториус при этом признал, что вопрос отправки наземных войск на Украину обсуждают, хотя никто не хочет этого. Глава ведомства добавил, что его страна не преступит «решающую черту» и не станет частью конфликта.

Поставки крылатых ракет Taurus из Германии на Украину оказались под угрозой из-за утечки разговора немецких офицеров. Один из военных подключился к незащищенному соединению, из-за чего скандальный диалог, где обсуждались удары по Крыму, появился в Сети.