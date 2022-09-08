Белый дом заявил, что Запад готов к полной остановке экспорта энергоносителей из России | 360°

Мир 08 сентября 2022, 00:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Белый дом заявил, что Запад готов к полной остановке экспорта энергоносителей из России Белый дом: США и Запад готовы к приостановке РФ экспорта энергоносителей при лимите цен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенный Штаты Америки и Запад готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоносителей в случае лимитирования цен на сырье. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы готовы к этому. Мы знали, что это будет частью методички России — применение энергоресурсов в качестве оружия, как она делала на протяжении последних нескольких месяцев. Так что мы будем готовы к этому шагу», — уверенно заявила пресс-секретарь.

Реклама

Таким образом Жан-Пьер прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что если Запад выдаст решение «политического характера», противоречащее контрактам, Москва не станет их выполнять. Представитель Белого дома заявила, что президент США Джо Байден и европейские партнеры предвидели эту стратегию и готовились к этому месяцами.

Реклама

«Мы также создали целевую группу <…>, чтобы работать над вопросом альтернативных источников природного газа для Европы и снижением потребности Европы в российских энергоресурсах. <…> Это то, что мы продолжим делать, чтобы помогать Европе по мере приближения зимы. <…> Эта рабочая группа уже дает положительные результаты. Нехватка газа в Европе будет восполнена», — заявила Жан-Пьер.

0 0 0 0 0 0