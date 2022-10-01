Белый дом заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров | 360°

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Белый дом заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров

Советник президента США Салливан: взрывы в «Северных потоках» были на глубине 70-80 метров

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Американские власти считают, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров, однако Вашингтон пока не будет спешить с выводами об ответственности за происшествие. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не хочу спешить с утверждениями о том, как это произошло и кто именно это сделал, пока у нас не будет твердой уверенности», — сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

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Произошедшее, по словам Салливана, очевидно является диверсией, которая была осуществлена на глубине около 70-80 метров под поверхностью океана. Реализация такой операции, как заметил политик, требует определенной оснащенности.

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Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября. По информации от властей Дании и Швеции, изначально выявили две утечки газа на «Северном потоке» и одну — на «Северном потоке — 2». Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Максимум выгоды от повреждений газопроводов получают США. После ЧП европейские производства могут перебраться в Штаты, где энергетика на сегодня существенно дешевле. Более того, именно у американцев Евросоюз теперь может закупать газ.

США

Газопровод Северный поток — 2

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