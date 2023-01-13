Мир 13 января 2023, 08:37 Белый дом заявил, что переход Соледара и Артемовска под контроль РФ не будет иметь никакого значения Белый дом: взятие Соледара и Артемовска не даст России стратегического преимущества РИА «Новости»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что взятие Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут) не даст стратегического преимущества России. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Кирби, Белый дом не признает, что Вооруженные силы России взяли под контроль Соледар. Он назвал его «небольшой деревней» в Донбассе.

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«Я видел российские заявления относительно этого. Украинцы говорят, что все иначе. Мы не поддерживаем присутствие на месте, так что я не могу подтвердить это», — сказал Кирби.

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Как заявил представитель Белого дома, Россия преследует две цели. Во-первых, через Соледар взять и удержать Бахмут. Во-вторых, якобы РФ интересуют соляные шахты с экономической точки зрения.

«Но, даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния. И это точно не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию», — заявил Кирби.

Однако по мнению советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Сорокина, нынешний руководитель страны Владимир Зеленский загнал ВСУ в тупик и ему придется сдать Артемовск. Эксперт отметил, что у украинской армии не осталось средств для сражений.